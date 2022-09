Elezioni, il Pd stasera in piazza del Popolo per la chiusura della campagna: “La Costituzione non si tocca” (Di venerdì 23 settembre 2022) Ognuno dei partiti di centrosinistra chiuderà la campagna elettorale in maniera indipendente. Più Europa ha scelto un bus itinerante per le strade di Roma, mentre Verdi e Sinistra italiana incontreranno gli elettori ai Fori Imperiali. Impegno Civico sarà a Napoli per gli ultimi proclami prima del silenzio elettorale. Al Teatro Sannazzaro, questa sera, 23 settembre, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Ognuno dei partiti di centrosinistra chiuderà laelettorale in maniera indipendente. Più Europa ha scelto un bus itinerante per le strade di Roma, mentre Verdi e Sinistra italiana incontreranno gli elettori ai Fori Imperiali. Impegno Civico sarà a Napoli per gli ultimi proclami prima del silenzio elettorale. Al Teatro Sannazzaro, questa sera, 23 settembre, L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Scontri senza confronti, da Vespa stasera va in scena la tribuna dei leader. Per Meloni solo un ta… - TeleConsiglio : Stasera #Retequattro si occuperà ovviamente delle imminenti elezioni: e ci sarà una colonna dell’approfondimento de… - FilippoLicari4 : Coinvolgiamo Stasera sul palco con Conte i giovani di @fffitalia che oggi stanno manifestando in tutto il mondo Ele… - ProssimaPR : RT @BPossibile: Ci vediamo stasera per abbracciarci e concludere questo bel pezzo di strada fatto insieme, pronti a proseguire anche dopo l… - annamarone : RT @BPossibile: Ci vediamo stasera per abbracciarci e concludere questo bel pezzo di strada fatto insieme, pronti a proseguire anche dopo l… -