Elezioni | il centrodestra unito chiude la campagna elettorale | “Governeremo per cinque anni”

"Governeremo bene pere i prossimi cinque anni": il centrodestra unito ha chiuso la campagna elettorale in Piazza del Popolo con questa promessa arrivata da Matteo Salvini. "Se gli italiani ci daranno la maggioranza faremo una riforma in senso presidenziale e saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano, ma se gli italiani ci daranno

