Elezioni, i giovani votano astenendosi. Non servono parole vuote, ma esempi trascinanti (Di venerdì 23 settembre 2022) I partiti trattano i giovani come prede elettorali. Ogni volta che un partito o un leader sbarca su TikTok e promette bonus, scimmiottando una parodia del linguaggio dei giovani, come faceva il Sig. Burns nei Simpson nella puntata in cui si fingeva uno studente, non sta cercando di rispondere per davvero ai nostri bisogni, ma solo di andare a caccia dei nostri voti. I giovani come “oggetto”, mai come “soggetto” . Lunedì 12 settembre, nel suo DataRoom sul Corsera, Milena Gabanelli dà conto sull’astensione dei giovani tra i 18 e i 34 anni. Analizza i dati dal 1992 e arriva fino al 2018. Nel 1992 il tasso di astensione generale fu del 13%; tra i giovani gli astenuti furono “solo” il 9%, contro il 20% degli over 55. Nel 2018 c’è il rovesciamento completo: l’astensione aumenta sì tra tutte le fasce d’età ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) I partiti trattano icome prede elettorali. Ogni volta che un partito o un leader sbarca su TikTok e promette bonus, scimmiottando una parodia del linguaggio dei, come faceva il Sig. Burns nei Simpson nella puntata in cui si fingeva uno studente, non sta cercando di rispondere per davvero ai nostri bisogni, ma solo di andare a caccia dei nostri voti. Icome “oggetto”, mai come “soggetto” . Lunedì 12 settembre, nel suo DataRoom sul Corsera, Milena Gabanelli dà conto sull’astensione deitra i 18 e i 34 anni. Analizza i dati dal 1992 e arriva fino al 2018. Nel 1992 il tasso di astensione generale fu del 13%; tra igli astenuti furono “solo” il 9%, contro il 20% degli over 55. Nel 2018 c’è il rovesciamento completo: l’astensione aumenta sì tra tutte le fasce d’età ...

Antonio_Tajani : Grazie a @lidiafopereira, Presidente dei giovani del PPE, per il suo sostegno a @forza_italia. Oggi a Roma abbiamo… - AvvPaolaCatania : RT @andreapatane: Ogni parrocchia, associazione, gruppo di amici, ha il dovere di testimoniare sopratutto ai più giovani, che le elezioni i… - agensir : #Elezioni. I giovani e il voto. Rosina: “Chiedono ai politici competenze, coerenza, coinvolgimento e la possibilità… - CorriereTorino : Politiche 2022, a Torino primo voto per 1.855 giovani. Alle urne anche 359 centenari - fisco24_info : Elezioni 2022, i leader e la scuola: cosa hanno detto (e non detto): (Adnkronos) - E' il tema che riguarda più da v… -