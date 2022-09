Elezioni, i giovani per la prima volta al voto: "Siamo preoccupati, nessuno si occupa di clima" (Di venerdì 23 settembre 2022) "Sentimenti contrastanti, la politica non si occupa di noi: il nostro futuro non gli appartiene". Sono migliaia i giovani scesi questa mattina in piazza in tutta Italia per manifestare contro l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) "Sentimenti contrastanti, la politica non sidi noi: il nostro futuro non gli appartiene". Sono migliaia iscesi questa mattina in piazza in tutta Italia per manifestare contro l'...

Antonio_Tajani : Grazie a @lidiafopereira, Presidente dei giovani del PPE, per il suo sostegno a @forza_italia. Oggi a Roma abbiamo… - francesco_intra : Oggi sul @Corriere “Sogno il giorno in cui si dirà chiaramente che la spesa in welfare va principalmente in pensi… - _marlene1265 : RT @g3noma: A queste elezioni, per il Senato, sarà data voce anche ai giovani con 18 anni compiuti. Sono certo che molti di loro hanno capi… - paolopetrocelli : RT @fortuneitalia: ?? Conversazione con il Direttore Generale dello @stauffercenter @paolopetrocelli, un giovane ed esperto manager cultural… - AngiolinaRuta : RT @g3noma: A queste elezioni, per il Senato, sarà data voce anche ai giovani con 18 anni compiuti. Sono certo che molti di loro hanno capi… -