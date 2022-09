Elezioni, Fico: “Ci davano per morti, votare M5s è opportunità per il Paese. Letta e Di Maio? No comment” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Il nostro programma dovrebbe rispondere alle aspettative dei cittadini. È un programma progressista e all’avanguardia. L’asticella per un risultato soddisfacenti? davano il M5s per morto, ma questa piazza dimostra che non è così“. A dirlo è il presidente della Camera, Roberto Fico, alla chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 stelle in piazza Santi Apostoli. “Dialogo col Pd? Il voto utile vero è quello in cui crede l’elettore”. E su Luigi Di Maio ed Enrico Letta un “no comment”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “Il nostro programma dovrebbe rispondere alle aspettative dei cittadini. È un programma progressista e all’avanguardia. L’asticella per un risultato soddisfacenti?il M5s per morto, ma questa piazza dimostra che non è così“. A dirlo è il presidente della Camera, Roberto, alla chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 stelle in piazza Santi Apostoli. “Dialogo col Pd? Il voto utile vero è quello in cui crede l’elettore”. E su Luigi Died Enricoun “no”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

