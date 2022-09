Elezioni | Enrico Letta | “Meloni vuole cambiare la Costituzione da sola? La Carta è nata dall’antifascismo e non si cambia”

(Di venerdì 23 settembre 2022) “La destra italiana ha mostrato il suo vero volto oggi a Roma, ha spiegato agli italiani che loro da soli cambieranno la, che la loro logica è quella dei no-vax. Noi a questa destra diciamo che ladalla resistenza ee non si tocca”. Così il segretario del Pd,, a margine del comizio elettorale a Palermo, assieme alla candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione, Caterina Chinnici. “Il nostro impegno è fare vincere Caterina Chinnici e darle la possibilità diquesta Regione. La Sicilia ha bisogno di unmento radicale, ha bisogno di competenza, di onestà, unità. Sono venuto a Palermo per dare l’impulso finale, la Sicilia merita un presidente come ...

Lo ha detto il segretario del PdLetta a 'Radio Anch'io', commentando i toni di preoccupazioni con cui i verti europei guardano alladi domenica in Italia. 'Chi dà questi soldi - ha ...A due giorni dal voto per lepolitiche di domenica 25 settembre abbiamo intervistatoLetta , segretario del Partito democratico, movimento che in Valle d'Aosta candida, in coalizione con le forze autonomiste, ... Elezioni. Enrico Rossi (PD) chiude la campagna elettorale in Maremma In campagna elettorale tutti dicono che stanno vincendo lo scudetto, con tutto il rispetto per Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi, il centrodestra vincerà queste elezioni. La Lega avrà un ...Questa campagna elettorale, nonostante si svolga con tempi così ristretti e per questo motivo alquanto veloce, tanto da rasentare la nevrosi, si appresta ad arrivare alla sua chiusura, ovvero al fatid ...