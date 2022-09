Elezioni, davvero il M5s può rovinare la festa alla destra? (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci siamo. Domenica si vota e i partiti concentrano la loro campagna elettorale dove pensano di poter ottenere più voti e seggi, tanto nei collegi uninominali quanto in quelli plurinominali. La vera sorpresa di questa campagna elettorale è il nuovo partito di Conte, che si presenta col vecchio simbolo del M5s, dato per spacciato a fine luglio è ora in grande ripresa, grazie anche – occorre pur dirlo – all’efficace comunicazione di Giuseppe Conte che di fatto, dopo la scissione di Di Maio, si sta costruendo un partito a propria immagine e somiglianza. Come funziona la legge elettorale, il Rosatellum, lo abbiamo spiegato già tante volte. Qui basterà ricordare che tanto più ampio è il distacco tra chi arriva primo e chi arriva secondo e tanto più saranno ampi gli effetti maggioritari della legge. Come nelle Elezioni politiche del 2018, anche in queste sarà probabilmente ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci siamo. Domenica si vota e i partiti concentrano la loro campagna elettorale dove pensano di poter ottenere più voti e seggi, tanto nei collegi uninominali quanto in quelli plurinominali. La vera sorpresa di questa campagna elettorale è il nuovo partito di Conte, che si presenta col vecchio simbolo del M5s, dato per spacciato a fine luglio è ora in grande ripresa, grazie anche – occorre pur dirlo – all’efficace comunicazione di Giuseppe Conte che di fatto, dopo la scissione di Di Maio, si sta costruendo un partito a propria immagine e somiglianza. Come funziona la legge elettorale, il Rosatellum, lo abbiamo spiegato già tante volte. Qui basterà ricordare che tanto più ampio è il distacco tra chi arriva primo e chi arriva secondo e tanto più saranno ampi gli effetti maggioritari della legge. Come nellepolitiche del 2018, anche in queste sarà probabilmente ...

ilfoglio_it : L'Italia di Meloni come l'Ungheria e la Polonia? Cosa ha detto davvero Ursula von der Leyen sulle elezioni italiane… - Quinta_Pagina : Elezioni e disinformazione. Cosa ha detto davvero Ursula von der Leyen sull’Italia :: QuintaPagina - guglielmoenrico : RT @ilfoglio_it: L'Italia di Meloni come l'Ungheria e la Polonia? Cosa ha detto davvero Ursula von der Leyen sulle elezioni italiane di @… - Beatric16522218 : RT @AlexTheLondoner: @HoaraBorselli Assolutamente sì. È sufficiente leggere le parole originali e non le strumentalizzazioni fatte da minus… - VittorioMacioce : Ma davvero la Von der Leyen ha detto che se il Pd dovesse vincere le elezioni l’Europa avrebbe già pronte contromisure adeguate? -