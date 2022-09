Elezioni Csm, non passa l’indipendente Henry Woodcock: le correnti storiche vincono anche i cinque seggi dei pm. Tutti i risultati (Di venerdì 23 settembre 2022) Sette eletti di Magistratura indipendente, sei di Area, quattro di Unità per la Costituzione (Unicost), due di Magistratura democratica e un indipendente. È il risultato finale delle Elezioni dei membri togati del nuovo Consiglio superiore della magistratura (quelli eletti da giudici e pm nelle proprie file), il cui numero è salito da 16 a 20 dopo la recente riforma della ministra della Giustizia Marta Cartabia (mentre i “laici”, che dovranno essere eletto dal nuovo Parlamento, passano da 8 a 10). Dal voto con il nuovo sistema elettorale (un binominale maggioritario con una piccola quota proporzionale) escono – come previsto dai critici – rafforzate le correnti più potenti, nonostante l’obiettivo della Guardasigilli fosse (almeno in teoria) quello di limitarne l’influenza. Gli ultimi a essere assegnati sono stati i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Sette eletti di Magistratura indipendente, sei di Area, quattro di Unità per la Costituzione (Unicost), due di Magistratura democratica e un indipendente. È il risultato finale delledei membri togati del nuovo Consiglio superiore della magistratura (quelli eletti da giudici e pm nelle proprie file), il cui numero è salito da 16 a 20 dopo la recente riforma della ministra della Giustizia Marta Cartabia (mentre i “laici”, che dovranno essere eletto dal nuovo Parlamento,no da 8 a 10). Dal voto con il nuovo sistema elettorale (un binominale maggioritario con una piccola quota proporzionale) escono – come previsto dai critici – rafforzate lepiù potenti, nonostante l’obiettivo della Guardasigilli fosse (almeno in teoria) quello di limitarne l’influenza. Gli ultimi a essere assegnati sono stati i ...

CordelGiorno : Un dato incredibile nel secondo collegio dei pm, è stato il numero di schede bianche, 461 e quelle delle schede ann… - DanieleColonna : RT @Enrico__Costa: Da sempre diciamo che nessuna legge elettorale del CSM sconfigge le correnti. Le recenti elezioni lo dimostrano. Per tog… - ContiNicola_ : RT @Enrico__Costa: Da sempre diciamo che nessuna legge elettorale del CSM sconfigge le correnti. Le recenti elezioni lo dimostrano. Per tog… - MarcoGrazianiTW : RT @Enrico__Costa: Da sempre diciamo che nessuna legge elettorale del CSM sconfigge le correnti. Le recenti elezioni lo dimostrano. Per tog… - Adelefacciamor1 : RT @Enrico__Costa: Da sempre diciamo che nessuna legge elettorale del CSM sconfigge le correnti. Le recenti elezioni lo dimostrano. Per tog… -