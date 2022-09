Elezioni, Conte: “Vogliamo la pace, facciamoci sentire”. E dalla piazza M5s si alza il coro (Di venerdì 23 settembre 2022) “L’unica via d’uscita è un negoziato di pace. pace, ripetiamolo forte tutti insieme. Lo volete capire? Vogliamo la pace, facciamoci sentire“. Così Giuseppe Conte esortando la folla a un coro unanime dal palco della piazza romana dove sta concludendo il suo intervento a chiusura della campagna elettorale. Il leader del Movimento 5 stelle ha poi aggiunto: “A coloro che ci dicono che Putin non vuole la pace, diciamo che la pace va costruita, la dobbiamo prima volere noi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “L’unica via d’uscita è un negoziato di, ripetiamolo forte tutti insieme. Lo volete capire?la“. Così Giuseppeesortando la folla a ununanime dal palco dellaromana dove sta concludendo il suo intervento a chiusura della campagna elettorale. Il leader del Movimento 5 stelle ha poi aggiunto: “A coloro che ci dicono che Putin non vuole la, diciamo che lava costruita, la dobbiamo prima volere noi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

