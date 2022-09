Elezioni, Conte chiude la campagna del M5s a Roma: la diretta (Di venerdì 23 settembre 2022) Giuseppe Conte chiude la campagna elettorale del Movimento 5 stelle in piazza Santi Apostoli a Roma. La diretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Giuseppelaelettorale del Movimento 5 stelle in piazza Santi Apostoli a. La. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - LaVeritaWeb : L’ex premier rinnega il diktat: «Provai a dissuadere Speranza e Draghi». E ciancia sui lockdown: «Noi modello per a… - LaStampa : Annalisa Cuzzocrea smentisce Conte in diretta tv: 'Non avete realizzato l'80% delle promesse', l'ex premier: 'Non u… - charliemax90 : RT @LaStampa: Annalisa Cuzzocrea smentisce Conte in diretta tv: 'Non avete realizzato l'80% delle promesse', l'ex premier: 'Non usi queste… - alessand_mella : @szampa56 Ma voi parlate? Che perdete le elezioni e poi foste complici del terribile Conte II? -