Elezioni, boom di biglietti ferroviari venduti: in decine di migliaia si sposteranno per andare a votare (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono decine di migliaia gli italiani che in queste ore si stanno spostando lungo l’asse dello Stivale per andare a votare, viaggiando in treno. Un dato che può apparire emblematico, se si considerano le previsioni dei sondaggisti che da tempo, per queste Elezioni politiche, indicano un tasso di astensionismo che rischia di sfondare il record. Stando ai dati di vendita dei biglietti dei treni ad alta velocità venduti da Ntv per Italo e da Trenitalia per i Frecciarossa e gli Intercity nazionali, infatti, i numeri appaiono in decisa crescita rispetto alla tornata elettorale del 2018. Circa 115mila finora, dato aggiornato a venerdì 23 settembre, i biglietti di Frecce e Intercity di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) acquistati con la tariffa ‘Elettori’. I ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Sonodigli italiani che in queste ore si stanno spostando lungo l’asse dello Stivale per, viaggiando in treno. Un dato che può apparire emblematico, se si considerano le previsioni dei sondaggisti che da tempo, per questepolitiche, indicano un tasso di astensionismo che rischia di sfondare il record. Stando ai dati di vendita deidei treni ad alta velocitàda Ntv per Italo e da Trenitalia per i Frecciarossa e gli Intercity nazionali, infatti, i numeri appaiono in decisa crescita rispetto alla tornata elettorale del 2018. Circa 115mila finora, dato aggiornato a venerdì 23 settembre, idi Frecce e Intercity di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) acquistati con la tariffa ‘Elettori’. I ...

