Elezioni | Berlusconi | ' governo durerà poco? Siamo insieme da 28 anni'

(Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Qualche sorpresa positiva per noi nelle urne me la aspetto, visto quello che sta accadendo negli ultimi giorni. Ma naturalmente di sondaggi non posparlare". Così Silvioa Zona Bianca su Rete 4. "Il prossimo? Rispondo che noida 28, chi cerca di dividerci non è stato capace di stareneppure 28 giorni. Noi saremoperchélegati da un patto di lealtà, perché abbiamo un buon programma comune, ed anche perché in tutti questisi è sviluppata fra molti dei nostri esponenti un convinto rapporto di collaborazione". "anche perché fra noi ...

LaStampa : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene' - fattoquotidiano : Elezioni, il centrodestra non riempie piazza del Popolo. Berlusconi, Salvini e Meloni dopo i battibecchi: “Impegno… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Retequattro appuntamento con @zona_bianca, con una puntata dedicata alle elezioni politiche. Pr… - LuceDentroFuori : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Meloni e Salvini si baciano sotto gli occhi di Berlusconi, e mentre si abbracciano nascondono entrambi un… - Piergiulio58 : Berlusconi e le frasi su Putin a Porta a Porta- -

' Impegno civico sarà la rivelazione di queste' . Lo ha detto Luigi Di Maio , ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, durante al ...e Meloni. Se non vanno a votare è come ...Dem, pentastellati e Terzo Polo hanno puntato invece sulla Capitale,su Milano Ultimo giorno di campagna elettorale per i partiti candidati alledi domenica. Il Pd ha scelto di ...Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Qualche sorpresa positiva per noi nelle urne me la aspetto, visto quello che sta accadendo negli ultimi giorni. Ma naturalmente di sondaggi non possiamo parlare". Così Sil ...(Adnkronos) - Silvio Berlusconi è caduto da una scala a un comizio a Lesmo all'inizio della campagna elettorale "e i medici - ha raccontato lui stesso al teatro Manzoni di Milano - hanno detto ...