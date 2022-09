Elezioni, a Napoli trasporti a mezzo servizio. Anm: 300 permessi elettorali (Di venerdì 23 settembre 2022) “#Anminforma che in occasione delle consultazioni elettorali, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 settembre 2022, per effetto del significativo numero di richieste (circa 300) di permessi elettorali da parte dei dipendenti per ricoprire il ruolo di presidenti, scrutatori e rappresentanti di lista, il servizio subirà le seguenti variazioni: #MetroLinea1: la circolazione sarà limitata alla tratta parziale Piscinola–Dante. #Funicolari: domenica 25 la Funicolare Chiaia effettuerà solo corse dirette. Info dettagliate al sito web Anm https://bit.ly/3xMIgPz”. E’ il post presente sulla pagina Facebook di Anm, l’Azienda napoletana mobilità (Anm) gestisce il sistema di trasporto pubblico integrato di Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) “#Anminforma che in occasione delle consultazioni, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 settembre 2022, per effetto del significativo numero di richieste (circa 300) dida parte dei dipendenti per ricoprire il ruolo di presidenti, scrutatori e rappresentanti di lista, ilsubirà le seguenti variazioni: #MetroLinea1: la circolazione sarà limitata alla tratta parziale Piscinola–Dante. #Funicolari: domenica 25 la Funicolare Chiaia effettuerà solo corse dirette. Info dettagliate al sito web Anm https://bit.ly/3xMIgPz”. E’ il post presente sulla pagina Facebook di Anm, l’Azienda napoletana mobilità (Anm) gestisce il sistema di trasporto pubblico integrato di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

