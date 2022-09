Elezioni 2022, Schlein a Meloni: “Amo una donna, non sono madre” – Video (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’è una bella differenza tra leadership femminili e femministe. Amo una donna, non sono una madre ma non per questo sono meno donna”. Così Elly Schlein alla manifestazione Pd a Piazza del Popolo, per la chiusura della campagna elettorale 2022, si rivolge a Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’è una bella differenza tra leadership femminili e femministe. Amo una, nonunama non per questomeno”. Così Ellyalla manifestazione Pd a Piazza del Popolo, per la chiusura della campagna elettorale, si rivolge a Giorgia. L'articolo proviene da Italia Sera.

petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - DErricoSergio : dal più cazzaro, a scendere. Ultimo Calenda... èbbravo, bel risultato per un 'nuovo arrivato'... - salidaparallela : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Pd e M5s chiudono le campagne a Roma. Letta non scalda: piazza del Popolo semivuota. E De Luca a… -