Elezioni 2022 | Pino Insegno sul palco di Roma presenta Giorgia Meloni

(Adnkronos) – "Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo". Con una citazione del 'Signore degli Anelli', l'attore e doppiatore Pino Insegno ha presentato Giorgia Meloni, sul palco di piazza del Popolo, durante l'ultimo comizio prima delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

