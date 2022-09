Elezioni 2022, Meloni: 'Voglio il meglio al governo' (Di venerdì 23 settembre 2022) Al governo 'punto ad avere il meglio in qualsiasi ambito...'. Lo ha detto Giorgia Meloni a Tg La7. 'Non faremo un governo con il manuale Cencelli, fatto di compromessi. Non possiamo permetterci errori e sbavatura tanto abbiamo i riflettori puntati...', ha aggiunto la leader di Fratelli d'... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) Al'punto ad avere ilin qualsiasi ambito...'. Lo ha detto Giorgiaa Tg La7. 'Non faremo uncon il manuale Cencelli, fatto di compromessi. Non possiamo permetterci errori e sbavatura tanto abbiamo i riflettori puntati...', ha aggiunto la leader di Fratelli d'...

fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - Marcozanni86 : Peccato che la domanda era proprio sulle elezioni italiane. Avrebbe potuto rispondere in mille altri modi, ha scelt… - palermomaniait : Elezioni politiche 2022: oggi al voto quasi 51 milioni di italiani - - palermomaniait : Elezioni 2022, in Sicilia si vota anche per l'elezione del presidente della Regione e rinnovo dell'Ars -… -