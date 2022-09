Elezioni 2022, Meloni: “Voglio il meglio al governo” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Al governo ”punto ad avere il meglio in qualsiasi ambito…”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Tg La7. ”Non faremo un governo con il manuale Cencelli, fatto di compromessi. Non possiamo permetterci errori e sbavatura tanto abbiamo i riflettori puntati…”, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia in vista delle Elezioni 2022 del 25 settembre. Sul fascismo “non devo dire nulla, ho detto tutto quello che andava detto… Il problema per il quale non si esce da questo tema è che questa è un pò una coperta di Linus per la sinistra… ”Il Parlamento Ue ha votato una mozione, che condannava tutti i regimi dittatoriali. Fdi l’ha votata compattamente. Sa chi sono stati gli unici a dividersi su quella mozione? La sinistra italiana… Quindi, chi ha un problema del passato non siamo noi. A ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Al”punto ad avere ilin qualsiasi ambito…”. Lo ha detto Giorgiaa Tg La7. ”Non faremo uncon il manuale Cencelli, fatto di compromessi. Non possiamo permetterci errori e sbavatura tanto abbiamo i riflettori puntati…”, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia in vista delledel 25 settembre. Sul fascismo “non devo dire nulla, ho detto tutto quello che andava detto… Il problema per il quale non si esce da questo tema è che questa è un pò una coperta di Linus per la sinistra… ”Il Parlamento Ue ha votato una mozione, che condannava tutti i regimi dittatoriali. Fdi l’ha votata compattamente. Sa chi sono stati gli unici a dividersi su quella mozione? La sinistra italiana… Quindi, chi ha un problema del passato non siamo noi. A ...

petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - ElfReloaded1 : RT @DrGregHouse73: Se le elezioni di domenica avranno almeno il merito di ottenere che in nord Europa smettano di cagare in testa all'Itali… - Sevillanotrader : RT @La7tv: #elezionipolitiche2022 Elezioni 2022 | Enrico Mentana intervista Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) -