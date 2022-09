Elezioni 2022, Meloni: “Vinciamo e salta il sistema di potere del Pd” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se Vinciamo salta il loro sistema di potere”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, parlando dal palco dell’Arenile di Bagnoli a Napoli. “La sinistra non aveva egemonia culturale, ma egemonia di potere. Loro sono preoccupati con tutto il loro sistema di potere che potrebbe finire l’Italia in cui andavi avanti, soprattutto, se hai la tessera del Pd. Noi vogliamo che vada avanti chi se lo merita indipendentemente dalla tessera che ha in tasca”. VON DER LEYEN – “Mi pare che la von der Leyen abbia già mandato una nota per correggere l’interpretazione che è stata data dalla stampa italiana, per la quale le parole fossero un’ingerenza sulle Elezioni italiane. Sarebbe stata una cosa francamente fuori ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Seil lorodi”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, parlando dal palco dell’Arenile di Bagnoli a Napoli. “La sinistra non aveva egemonia culturale, ma egemonia di. Loro sono preoccupati con tutto il lorodiche potrebbe finire l’Italia in cui andavi avanti, soprattutto, se hai la tessera del Pd. Noi vogliamo che vada avanti chi se lo merita indipendentemente dalla tessera che ha in tasca”. VON DER LEYEN – “Mi pare che la von der Leyen abbia già mandato una nota per correggere l’interpretazione che è stata data dalla stampa italiana, per la quale le parole fossero un’ingerenza sulleitaliane. Sarebbe stata una cosa francamente fuori ...

petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - salvorag : 28.@robersperanza #SuiDirittiNonSiTornaIndietro, occorrono passi avanti! Per un impegno concreto, ecco il manifesto… - salvorag : 27.@matteosalvinimi #SuiDirittiNonSiTornaIndietro, occorrono passi avanti! Per un impegno concreto, ecco il manifes… -