Elezioni 2022, Letta: “Rimonta possibile”. Elly Schlein ‘l’anti-Giorgia’ scalda la piazza Pd (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “La Rimonta è possibile. Andiamo a vincere”, grida Enrico Letta dal palco di piazza del Popolo. Un discorso breve in cui il segretario indica gli snodi su cui l’Italia domenica sera si troverà al bivio. I diritti, la difesa della Costituzione, il lavoro, l’ambiente, l’Europa. Dietro di lui, tutto lo stato maggiore dem schierato. È una chiusura corale quella voluta da Letta. Sul palco si alternano dirigenti Pd, ministri, amministratori locali. Lorenzo Guerini, Dario Franceschini, Andrea Orlando e poi le capigruppo e i presidenti di regione. Da Nicola Zingaretti a Stefano Bonaccini a Vincenzo De Luca. Davanti c’è una piazza attenta ma in cui l’ottimismo non è molto. È una piazza che sa, quella del Pd stasera a Roma. A meno di una svolta clamorosa, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “La. Andiamo a vincere”, grida Enricodal palco didel Popolo. Un discorso breve in cui il segretario indica gli snodi su cui l’Italia domenica sera si troverà al bivio. I diritti, la difesa della Costituzione, il lavoro, l’ambiente, l’Europa. Dietro di lui, tutto lo stato maggiore dem schierato. È una chiusura corale quella voluta da. Sul palco si alternano dirigenti Pd, ministri, amministratori locali. Lorenzo Guerini, Dario Franceschini, Andrea Orlando e poi le capigruppo e i presidenti di regione. Da Nicola Zingaretti a Stefano Bonaccini a Vincenzo De Luca. Davanti c’è unaattenta ma in cui l’ottimismo non è molto. È unache sa, quella del Pd stasera a Roma. A meno di una svolta clamorosa, ...

petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - SanninoAmelia : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Fico: “Ci davano per morti, votare M5s è opportunità per il Paese. Letta e Di Maio? No comment” https://t.co… - rosarioT1970 : RT @PagellaPolitica: ?? Per una manciata di voti, Matteo Salvini ha vinto la Pagella Cup per l’errore peggiore in questa campagna elettorale… -