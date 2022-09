Elezioni 2022, i leader dei partiti hanno parlato poco di scuola. Ecco le frasi più discusse (Di venerdì 23 settembre 2022) Nei programmi elettorali delle forze politiche per le Elezioni 2022 la scuola ha ricevuto più o meno spazio. Tuttavia, nel dibattito pubblico, ai comizi, sui media, in verità il tema non ha visto una grande esposizione. Solo slogan e frasi ad effetto pronunciate dai leader. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Nei programmi elettorali delle forze politiche per lelaha ricevuto più o meno spazio. Tuttavia, nel dibattito pubblico, ai comizi, sui media, in verità il tema non ha visto una grande esposizione. Solo slogan ead effetto pronunciate dai. L'articolo .

