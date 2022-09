Elezioni 2022, Conte sogna rimonta M5S: “Possiamo vincere” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Insieme Possiamo vincere. Noi ci mettiamo competenza, cuore e coraggio”. Giuseppe Conte sogna la grande rimonta. E nella cornice di una gremita Piazza Santi Apostoli (luogo simbolo delle vittorie del centrosinistra di Romano Prodi) lancia la sfida del 25 settembre, un voto “di portata storica” secondo il leader del M5S, che raduna sul palco della manifestazione conclusiva della campagna elettorale vecchi e nuovi volti del Movimento 5 Stelle: da Roberto Fico e Alfonso Bonafede a Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, i due ex magistrati candidati nelle file del M5S. Grande assente Beppe Grillo: non c’è stato il contributo video del comico genovese, nonostante Conte nei giorni scorsi abbia provato a coinvolgerlo. L’ex premier si presenta davanti alla folla di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Insieme. Noi ci mettiamo competenza, cuore e coraggio”. Giuseppela grande. E nella cornice di una gremita Piazza Santi Apostoli (luogo simbolo delle vittorie del centrosinistra di Romano Prodi) lancia la sfida del 25 settembre, un voto “di portata storica” secondo il leader del M5S, che raduna sul palco della manifestazione conclusiva della campagna elettorale vecchi e nuovi volti del Movimento 5 Stelle: da Roberto Fico e Alfonso Bonafede a Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, i due ex magistrati candidati nelle file del M5S. Grande assente Beppe Grillo: non c’è stato il contributo video del comico genovese, nonostantenei giorni scorsi abbia provato a coinvolgerlo. L’ex premier si presenta davanti alla folla di ...

