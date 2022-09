Elezioni 2022, Calenda: “Con governo di destra, Italia si schianta in 6 mesi” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo dentro una tempesta perfetta. Giorgia Meloni non ha esperienza di governo, Salvini litiga con lei su tutto. Questa maggioranza porta il paese a schiantarsi in 6 mesi, non sono d’accordo su nulla, si è visto in questi giorni, dove vanno così?”. Carlo Calenda, leader di Azione, a L’Ultima Parola su La7 si esprime così in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Ci sono tutte le premesse per il disastro perfetto”, dice. Capitolo presidenzialismo: “Se affidiamo a un politico” il ruolo di presidente della Repubblica “saremmo in una perenne guerra civile. Dobbiamo rimanere una Repubblica parlamentare e non presidenziale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo dentro una tempesta perfetta. Giorgia Meloni non ha esperienza di, Salvini litiga con lei su tutto. Questa maggioranza porta il paese arsi in 6, non sono d’accordo su nulla, si è visto in questi giorni, dove vanno così?”. Carlo, leader di Azione, a L’Ultima Parola su La7 si esprime così in vista dellepolitichedel 25 settembre. “Ci sono tutte le premesse per il disastro perfetto”, dice. Capitolo presidenzialismo: “Se affidiamo a un politico” il ruolo di presidente della Repubblica “saremmo in una perenne guerra civile. Dobbiamo rimanere una Repubblica parlamentare e non presidenziale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

