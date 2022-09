Effetto fallout | Dario Fabbri | così Vladimir Putin può farsi fuori da solo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il discorso del presidente russoha sancito ulteriori tappe del conflitto russo-ucraino. L'annessione alla Russia dei territori occupati, dietro la "pezza" di referendum illegali, apre la via alla deterrenza atomica per scoraggiare offensive di Kiev. E la mobilitazione parziale dei riservisti russi prolunga un conflitto che, fra l'altro, avvantaggiala Cina. Abbiamo intervistato al proposito l'analista geopolitico, direttore della Rivista Domino, di cui è in uscita il nuovo numero, dedicato agli intrecci fra crisi ucraina e crisi taiwanese. Come interpretare la mobilitazione, molto parziale, dei riservisti russi, per ora limitata al15% dei 2 milioni di riservisti del Cremlino? «La mobilitazione è l'ammissione che era impossibile tenere i territori ambiti da Mosca con ...