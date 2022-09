"Ecco le 5 priorità del Paese". Il Cav traccia la road map del governo (Di venerdì 23 settembre 2022) Silvio Berlusconi ha le idee molto chiare su quelli che saranno i principali obiettivi del suo partito in caso di governo dal 26 settembre Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Silvio Berlusconi ha le idee molto chiare su quelli che saranno i principali obiettivi del suo partito in caso didal 26 settembre

Socialupmag : E secondo voi quali sono le 5 caratteristiche fondamentali per un posto di lavoro ottimale? - imperianews_it : Elezioni politiche: oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale, ecco come si vota e le schede per il nostro coll… - e_borsa : La Swiss National Bank (#SNB) ha posto fine dopo quasi 8 anni ai #tassi negativi, alzando il costo del denaro dello… - Eli74505503 : Camini e stufe a legna, scattano le multe fino a 5.000 euro: ecco i paletti delle regioni -