Ecco come operava il gruppo Terapia domiciliare Covid-19 – L’inchiesta (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel corso della pandemia Covid-19 un gruppo di medici, coordinato dall’avvocato Erich Grimaldi, è stato particolarmente attivo e seguito da migliaia di persone nella speranza di ottenere un aiuto in caso di positività al virus. Col tempo, sono riusciti ad ottenere oltre 690 mila utenti iscritti in un gruppo Facebook privato denominato “TerapiadomiciliareCovid19 in ogni Regione“, alcuni dei quali si sarebbero a loro volta iscritti, anche per necessità, al Comitato “Cura domiciliare Covid“. Oggi, i canali di comunicazione del gruppo guidato da Erich Grimaldi è impegnato nella campagna elettorale delle elezioni del 25 settembre 2022, dove si presentano con la sigla UCDL nello stesso simbolo insieme al Partito animalista e 10 Volte ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel corso della pandemia-19 undi medici, coordinato dall’avvocato Erich Grimaldi, è stato particolarmente attivo e seguito da migliaia di persone nella speranza di ottenere un aiuto in caso di positività al virus. Col tempo, sono riusciti ad ottenere oltre 690 mila utenti iscritti in unFacebook privato denominato “19 in ogni Regione“, alcuni dei quali si sarebbero a loro volta iscritti, anche per necessità, al Comitato “Cura“. Oggi, i canali di comunicazione delguidato da Erich Grimaldi è impegnato nella campagna elettorale delle elezioni del 25 settembre 2022, dove si presentano con la sigla UCDL nello stesso simbolo insieme al Partito animalista e 10 Volte ...

GiuseppeConteIT : Domenica 25 settembre non si può sbagliare. Ecco come si vota. - pdnetwork : Mollicone ci dà un'anteprima di come potrebbe essere l'Italia a guida FdI: uno Stato che nega i diritti e pretende… - FBiasin : #Ranocchia: “È come se mi si fosse spento qualcosa. All'inizio non volevo accettarlo, ma sentivo che non c'era più… - annanamia : Si sono aperti le scuole? Ecco che spuntano gli studenti, si interessano del clima e ogni venerdì vanno per le stra… - sara_cocci : RT @GiuseppeConteIT: Domenica 25 settembre non si può sbagliare. Ecco come si vota. -