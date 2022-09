“Ecco come l’hanno trovato”. Mattia, dov’era il corpo del bimbo morto nell’alluvione delle Marche (Di venerdì 23 settembre 2022) trovato Mattia Luconi, il bimbo disperso nelle Marche dopo l’alluvione che ha causato vittime, feriti e danni ovunque. Il piccolo, che ha 8 anni, era scomparso durante la piena che ha colpito a Castelleone di Suasa e le zone limitrofe. Mattia era in braccio alla mamma quando la furia dell’acqua lo ha portato via non appena appena scesi dalla loro auto Dopo 8 giorni di ricerche, i carabinieri hanno trovato il cadavere in un terreno. Mattia Luconi è stato trovato in avanzato stato di decomposizione e avvolto dal fango. Manca ancora l’ufficialità perché sarà necessario aspettare gli accertamenti medico-legali, ma dalle fonti ufficiose il cadavere trovato è quello di Mattia Luconi. Leggi anche: “Sono di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)Luconi, ildisperso nelledopo l’alluvione che ha causato vittime, feriti e danni ovunque. Il piccolo, che ha 8 anni, era scomparso durante la piena che ha colpito a Castelleone di Suasa e le zone limitrofe.era in braccio alla mamma quando la furia dell’acqua lo ha portato via non appena appena scesi dalla loro auto Dopo 8 giorni di ricerche, i carabinieri hannoil cadavere in un terreno.Luconi è statoin avanzato stato di decomposizione e avvolto dal fango. Manca ancora l’ufficialità perché sarà necessario aspettare gli accertamenti medico-legali, ma dalle fonti ufficiose il cadavereè quello diLuconi. Leggi anche: “Sono di ...

