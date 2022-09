È uscito “Volevo magia” | il nuovo album dei Verdena

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 23 settembre 2022) MILANO – Èoggi “”, ildei, disponibile sulle piattaforme digitali e nei formati tradizionali al link https://capitol.lnk.to/. La band sarà dal 29 ottobre in tour nei principali club italiani: 29 ottobre – BOLOGNA – Estragon sold out 30 ottobre – BOLOGNA – Estragon sold out 13 novembre – PADOVA – Teatro Geox 14 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall sold out 16 novembre – TORINO – Teatro della Concordia sold out 22 novembre – MILANO – Alcatraz sold out 23 novembre – MILANO – Alcatraz sold out 24 novembre – SENIGALLIA (AN) – Mamamia sold out 26 novembre – BARI – Palaflorio 28 novembre – NAPOLI – Palapartenope nuova location 29 novembre – ROMA – Atlantico sold out 30 novembre – ROMA – Atlantico Per ...