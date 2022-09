È successo qualche mese dopo Masterchef | ricordate Denise? Eccola oggi dopo il talent

scorpio66966 : RT @pazzo1812: @stallicubi @Brasco71 A la spezia, qualche mese fa ad un pulmino scolastico,per fortuna vuoto, è andata peggio. L'autista a… - attonta : RT @andrea_picchio: Alla Pinacoteca di Brera c'è un quadro di Bernardo Cavallino, Immacolata, del 1647. Un dipinto poco conosciuto e non tr… - bi_lightson : @Conaners91 Qualche giorno fa è successo anche a me, ma tutto si è risolto da solo il giorno dopo - andreacarrino6 : @todorov_denis Eh certo escono tutti adesso i reporter.. Ho parlato con diverse persone che vivevano là.. Qualche e… - anco74 : @avantibionda Eh rido si . Rido perché, ormai, Coso si è ridotto a dover stalkerare la gente , con gli SMS,pur di r… -

Today.it

... "esattamente comein Afghanistan" con i cosiddetti "zinky boys", i migliaia di soldati ...volta lo si è fatto come esperimento, per provare se funzionava il meccanismo del richiamo. ...Si sa chi c'era tra queste schede bianchenome No, i nomi non si sanno. Il problema è che ... ma continuano a fare nomine che al Tar, come ècon il Tribunale di Palermo, vengono ... Terremoti, una giornata "particolare": cosa è successo ieri in Italia Scosse troppo distanti per avere un collegamento fra loro quelle avvertite dalla popolazione in Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagna. Ci sono però delle particolarità che andranno approfondite: ...FANO - Un gatto che manca dalla casa dei suoi proprietari da metà luglio. Per ritrovarlo gli stessi proprietari affiggono cartelli con la foto del micio ma il vigile urbano li multa.