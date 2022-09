“É sempre mezzogiorno” | facci siciliani di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 23 settembre 2022) Anche oggi, il forno diprofuma di cose buone e genuine. Il panettiere piemontese oggi propone una pizza siciliana, i. Ingredienti per l’impasto: 250 g di semola di grano duro, 250 g di farina 0, 330 ml di acqua, 4 g di lievito di birra, 30 g di olio evo, 12 g di sale per la farcitura: 150 g di mollica di pane raffermo, 200 g di pomodori pelati, 150 g di primo sale, 150 g di pecorino, 2 cipolle bianche, olio evo, origano Procedimento In una ciotola mettiamo la semola di grano duro, la farina tipo 0, quindi l’acqua poco alla volta, il lievito e impastiamo bene. Incorporiamo il sale e continuiamo con l’impasto, infine mettiamo l’olio e loamo assorbireimpastando. Lasciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente. Dividiamo il composto in ...