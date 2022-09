"È pentito della sua intervista". Il passo indietro di Totti (Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo le ultime indiscrezioni il Pupone si sarebbe pentito di avere attaccato pubblicamente Ilary nell'intervista rilasciata al Corriere e starebbe cercando un dialogo con l'ex moglie Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo le ultime indiscrezioni il Pupone si sarebbedi avere attaccato pubblicamente Ilary nell'rilasciata al Corriere e starebbe cercando un dialogo con l'ex moglie

petergomezblog : “L’informazione? Noi la manipolavamo così”. In un libro la confessione di un giornalista pentito della “tv populist… - emidio_antonio : RT @robe_marc: @AnnaAscani @pdnetwork Io le ho dato il voto in tandem con Giachetti ne sono pentito e sono basito dal comportamento della s… - sportli26181512 : Nizza già pentito dell'acquisto di Schmeichel, ecco i motivi della rottura: Doveva essere un punto fermo del nuovo… - PieroOlla1 : @elio_vito È proprio vero che un bel tacer non fu mai scritto!Sei pentito d'esserti dimesso dal Parlamento?Evidente… - LadiFcknDadi : RT @concentrazione: #ndrangheta in Emilia, l'avvocato del boss insulta il pentito in aula: 'Finocchio'. Poi avverte: 'Senta, lei oggi come… -