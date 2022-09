Dynasty, la serie chiude dopo cinque stagioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Niente Dynasty 6, il reboot da noi su Netflix cancellato dopo cinque stagioni: la serie tv chiude i battenti. The CW conferma la notizia. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 23 settembre 2022) Niente6, il reboot da noi su Netflix cancellato: latvi battenti. The CW conferma la notizia. Tvserial.it.

