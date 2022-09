Dramma nello sport italiano: morta la moglie dell’ex calciatore | Aveva solo 46 anni (Di venerdì 23 settembre 2022) Federica Frangipane, moglie di Fabio Liverani, si è spenta a soli 46 anni dopo aver combattuto a lungo con un terribile male. La tragedia che ha colpito l’allenatore del Cagliari, Fabio Liverani, ha profondamente commosso il mondo del calcio e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere sua moglie, Federica Frangipane. La donna si è spenta a soli 46 anni dopo una lunga malattia con cui combatteva da tempo e che purtroppo non le ha lasciato scampo. La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto la famiglia Liverani, ma anche allenatori, calciatori, tifosi. Sono arrivati in queste ore tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza al tecnico del Cagliari, non solo dal settore calcistico e sportivo. Un momento terribile per Fabio Liverani, che ... Leggi su kronic (Di venerdì 23 settembre 2022) Federica Frangipane,di Fabio Liverani, si è spenta a soli 46dopo aver combattuto a lungo con un terribile male. La tragedia che ha colpito l’allenatore del Cagliari, Fabio Liverani, ha profondamente commosso il mondo del calcio e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere sua, Federica Frangipane. La donna si è spenta a soli 46dopo una lunga malattia con cui combatteva da tempo e che purtroppo non le ha lasciato scampo. La notizia del suo decesso ha gettatosconforto la famiglia Liverani, ma anche allenatori, calciatori, tifosi. Sono arrivati in queste ore tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza al tecnico del Cagliari, nondal settore calcistico eivo. Un momento terribile per Fabio Liverani, che ...

