Douglas Luiz, il Manchester United si inserisce di prepotenza (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Manchester United si sarebbe inserito di prepotenza nella corsa al centrocampista dell’Aston Villa. Anche Juventus e Roma sulle sue tracce Juventus e Roma lo avrebbero sondato già nelle scorse finestre di mercato, con i villains che avrebbero chiesto circa 20-25 milioni di euro ai club interessati. Il giocatore è uno dei punti fermi della L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilsi sarebbe inserito dinella corsa al centrocampista dell’Aston Villa. Anche Juventus e Roma sulle sue tracce Juventus e Roma lo avrebbero sondato già nelle scorse finestre di mercato, con i villains che avrebbero chiesto circa 20-25 milioni di euro ai club interessati. Il giocatore è uno dei punti fermi della L'articolo

VincenzoASR06 : @FabrizioCossu Magari, Dalot non so quanto possa avere senso, forse significherebbe cessione di Karsdorp, ma a me b… - GabSim98 : RT @FabrizioCossu: Nel prossima campagna trasferimenti estiva si stanno prendendo accordi con tre parametri zero a Giugno 2023: Diogo Dalot… - mayoraltitolare : RT @FabrizioCossu: Nel prossima campagna trasferimenti estiva si stanno prendendo accordi con tre parametri zero a Giugno 2023: Diogo Dalot… - asromaliveit1 : ?? Il Chelsea ha messo nel mirino #DouglasLuiz. Il centrocampista, che piace anche a #Pinto, è finito nella lista di… - GiorgioFrialesi : @Alessandroad05 C'è poco da capire Basta coi Portoghesi Allenatore italiano DS italiano Manca un difensore forte A… -