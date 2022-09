Dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata perché non portava bene il velo, l'iran è in fiamme. La polizia risponde con i proiettili, il Presidente con un gesto plateale (Di venerdì 23 settembre 2022) Le proteste infiammano l’iran: il popolo è in piazza Dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta Dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran perché non indossava correttamente il velo. La polizia risponde con le pallottole. E il Presidente iraniano non presentandosi a un’intervista importante proprio perché la giornalista non era velata. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 settembre 2022) Le proteste infiammano l’: il popolo è in piazzaladi, la 22enne decedutaessere statadallamorale a Teherannon indossava correttamente il. Lacon le pallottole. E iliano non presentandosi a un’intervista importante propriola giornalista non era velata. ...

