(Di venerdì 23 settembre 2022) Un successo, tanta gente adel. Migliaia di persone, bandiere che sventolavano, applausi, cori di incitamento. Non è stata una serata come le altre, l’entusiasmo della vigilia è significativo. C’è la voglia di vincere e c’è la convinzione che il traguardo è a un passo. E idellanel cuore della Capitale, stringono simbolicamente la mano a tutti i presenti, uno per uno. Giorgia Meloni: «!» «!», scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. La presidente di Fratelli d’Italia posta un video che la ritrae mentre “riprende” con il cellulare la folla, tra lo sventolio di bandiere. È il seguito delle ultime parole ...

alessan47586283 : @repubblica Questa è una su cui punta il PD. Sembra la classica ragazzina liceale esaltata dopo una manifestazione , parla per slogan ???? - SecolodItalia1 : Dopo la manifestazione a Piazza del Popolo il «Grazie Roma» dei leader del centrodestra - annaBusca : RT @foisluca84: Dopo la manifestazione della destra di ieri a Roma la domanda è una soltanto: che numero di scarpe avrà oggi Giorgia Meloni? - foisluca84 : Dopo la manifestazione della destra di ieri a Roma la domanda è una soltanto: che numero di scarpe avrà oggi Giorgia Meloni? - MarcoRivax : @salviamoroma Ma dopo una manifestazione? -

