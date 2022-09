Dopo Biden pure la von der Leyen ci mette il guinzaglio (Di venerdì 23 settembre 2022) “Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”. Sono queste le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, pronunciate ieri, a margine di un dibattito a Princeton, e riportate dal Corriere, che stanno infiammando le ultime ore di campagna elettorale. Von der Leyen: “Vedremo il risultato del voto in Italia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti” Von der Leyen ha sottolineato che “la democrazia ha bisogno di ognuno di noi, è un lavoro costante, non è mai al sicuro”. Parlando delle misure a disposizione dell’Europa per tutelare lo stato di diritto ha citato i casi di Polonia e Ungheria, dove si sono verificati problemi con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) “Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”. Sono queste le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der, pronunciate ieri, a margine di un dibattito a Princeton, e riportate dal Corriere, che stanno infiammando le ultime ore di campagna elettorale. Von der: “Vedremo il risultato del voto in Italia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti” Von derha sottolineato che “la democrazia ha bisogno di ognuno di noi, è un lavoro costante, non è mai al sicuro”. Parlando delle misure a disposizione dell’Europa per tutelare lo stato di diritto ha citato i casi di Polonia e Ungheria, dove si sono verificati problemi con ...

