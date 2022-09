Doping | Wada mantiene cannabis tra sostanze proibite | “Viola spirito dello sport”

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, doping, Wada: la Cannabis rimane tra le sostanze proibite - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, doping, Wada: la Cannabis rimane tra le sostanze proibite - sportface2016 : #Doping Per la Wada la #cannabis resta una sostanza vietata - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, doping, Wada: la Cannabis rimane tra le sostanze proibite - apetrazzuolo : Atletica, doping, Wada: la Cannabis rimane tra le sostanze proibite -

La Provincia di Cremona e Crema

Le presentazioni dei libri di Donati ( I signori del, Rizzoli 2021) e di Schwazer ( Dopo il ... SCHWAZER/attacca il giudice con un chiacchierato perito e un test fatto in casaIl presidente dell'Agenzia mondiale antidoping, Witold Banka, ha tenuto un discorso con il quale ha aperto ilGlobal Education Conference (Gec) a Sydney in Australia. Ecco le sue parole in merito al controllo sull'antidoping russo: 'Abbiamo una linea di comunicazione aperta con Rusada per assicurarci che ... Doping: Wada, la Cannabis rimane tra le sostanze proibite L’Esecutivo della Wada, l’agenzia mondiale antidoping, ha comunicato ufficialmente che la cannabis resterà nella list delle sostanze vietate. La richiesta di revisione era arrivata dopo le polemiche ...La marijuana rimarrà nell'elenco delle sostanze vietate dell'Agenzia mondiale antidoping dopo che oggi, al termine del suo Esecutivo, l'organismo ha rifiutato le richieste di modificarne lo stato. (AN ...