Domenica In anticipazioni 25 settembre: ecco gli ospiti della puntata (Di venerdì 23 settembre 2022) Domenica 25 settembre andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, sempre in compagnia di Mara Venier. La puntata in questione si svolgerà nel giorno delle elezioni politiche in Italia. In tale occasione, assisteremo alla presentazione di molti ospiti, che renderanno più allegro il dì di festa di tutti i telespettatori Rai. Vediamo nel dettaglio chi ci sarà. A Domenica In arriva Milly Carlucci per parlare di Ballando con le stelle Le anticipazioni della puntata del 25 settembre di Domenica In rivelano che tra gli ospiti intervistati da Mara Venier ci sarà Milly Carlucci. La conduttrice presenterà la nuova edizione di Ballando con le stelle, che prenderà il via a ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022)25andrà in onda una nuovadiIn, sempre in compagnia di Mara Venier. Lain questione si svolgerà nel giorno delle elezioni politiche in Italia. In tale occasione, assisteremo alla presentazione di molti, che renderanno più allegro il dì di festa di tutti i telespettatori Rai. Vediamo nel dettaglio chi ci sarà. AIn arriva Milly Carlucci per parlare di Ballando con le stelle Ledel 25diIn rivelano che tra gliintervistati da Mara Venier ci sarà Milly Carlucci. La conduttrice presenterà la nuova edizione di Ballando con le stelle, che prenderà il via a ...

