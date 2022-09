Divinazione | spiritualismo e atmosfere gotiche nell’intenso Surrealismo simbolista di DanHly

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’adeguamento dell’arte alla personalità e alle nuove culture che si sono delineate nella contemporaneità ha costituito e costituisce un importante e originale spunto per riflettere su temi che forse non appartengono alla cultura più popolare, ciò nonostante esercitano un fascino magnetico anche in chi non ha compiuto un percorso di approfondimento nell’ignoto, nel misterioso, e in un modo differente di interpretare le energie e le evoluzioni che da essi sono sollecitate. L’artista di cui vi racconterò oggi mostra un approccio del tutto personale e riconoscibile attraverso il quale indica all’osservatore una delle possibili strade da percorrere, quella che per lui ha costituito una connessione profonda con una spiritualità spesso ignorata ma in realtà incredibilmente necessaria per la trasformazione e l’evoluzione. Il tema della spiritualità, della connessione dell’individuo con tutto ...