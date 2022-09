Divieti di circolazione - Non cè solo lArea B milanese: le norme città per città (Di venerdì 23 settembre 2022) Il caso più eclatante è certamente quello di Milano, dove dal 1 ottobre non potranno più circolare, nei giorni feriali, le auto a benzina con omologazione fino a Euro 2 compresa e, soprattutto, le diesel Euro 5. La metropoli lombarda fa da apripista nell'introduzione di norme sempre più restrittive per la circolazione delle auto private, finendo per ispirare le amministrazioni di altre città italiane, ma il suo non è in verità un caso isolato: anche se non così intransigenti, sono molti i comuni che impongono il divieto di utilizzo delle vetture più vecchie. Ecco una mappa delle limitazioni oggi previste nei principali centri urbani. Milano. Dal 1 ottobre, nella fascia oraria 7.30-19.30 dei giorni da lunedì a venerdì (festivi esclusi), all'interno dell'Area B (che, in pratica, coincide con il perimetro comunale ed è ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 settembre 2022) Il caso più eclatante è certamente quello di Milano, dove dal 1 ottobre non potranno più circolare, nei giorni feriali, le auto a benzina con omologazione fino a Euro 2 compresa e, soprattutto, le diesel Euro 5. La metropoli lombarda fa da apripista nell'introduzione disempre più restrittive per ladelle auto private, finendo per ispirare le amministrazioni di altreitaliane, ma il suo non è in verità un caso isolato: anche se non così intransigenti, sono molti i comuni che impongono il divieto di utilizzo delle vetture più vecchie. Ecco una mappa delle limitazioni oggi previste nei principali centri urbani. Milano. Dal 1 ottobre, nella fascia oraria 7.30-19.30 dei giorni da lunedì a venerdì (festivi esclusi), all'interno dell'Area B (che, in pratica, coincide con il perimetro comunale ed è ...

ele61doc : @AlexBazzaro Altra questione tra le mille da affrontare è rimuovere i vergognosi divieti di circolazione dei veicol… - Andrea1963Fdg : Questo è il sindaco salah, contro chi deve lavorare, contro chi non si può permettere di cambiare auto.Non ho motiv… - Trentin0 : Una domenica di gare: ecco orari e divieti di circolazione in città per i mondiali di ciclismo amatori. - QuotidianoMotor : In Svizzera difendono le elettriche dai divieti di circolazione invernali - Caterinadiiorgi : In Svizzera difendono le elettriche dai divieti di circolazione invernali -