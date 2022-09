Dio | umanità | Patria e famiglia

Leggi su butac

(Di venerdì 23 settembre 2022) La querelle su chi per primo abbia usato la frase “Dio,” va avanti dal 2019, quando Giorgia Meloni pronunciò la frase durante uno dei suoi tanti comizi. In quell’occasione Alan Friedman sostenne che la frase era stata detta da Mussolini, a dimostrazione che Meloni era fascista. Giorgia Meloni rispose a Friedman sostenendo che la frase fosse di Giuseppe Mazzini e, da lì, di articoli sul tema ne sono usciti svariati. Il Giornale nel 2019 confermava la fonte mazziniana della frase, attribuendola al testo di Mazzini I doveri dell’uomo. La nostra verifica conferma che il testo di Mazzini parla di Dio,, solo che tra Dio eMazzini inseriva un’altra parola a cui sul Giornale non è stato dato alcun risalto. Vi riporto il testo di Mazzini (che potete verificare nella ...