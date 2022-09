Difesa italiana in Asia | via Giappone Goretti spiega perché e come

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, Luca, visiterà ila ottobre per discutere con il suo omologo di Tokyo della cooperazione con Roma per lo sviluppo di tecnologie per i caccia di sesta generazione. Ne dà notizia il generale italiano al quotidiano americano Defense news. “A ottobre sono stato invitato indal capo dell’aeronauticase per discutere di programmi comuni”, ha infatti raccontato. La visita Si tratterà di “un’opportunità per condividere la nostra visione e un punto di vista comune”, hato. La visita sarà infatti dedicata all’esplorare le ambizioni per i caccia di nuova generazione, condivise dai due Paesi, e all’individuare quali tecnologie possano o non possano essere condivise anche ...