Diabete | appello Simdo ai candidati | “Potenziare assistenza pazienti”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Aumento dei casi di cecità, delle dialisi, il ritorno del piede diabetico, insufficienza renale, anomalia nelle gravidanze con malformazioni tutte queste complicanze sono conseguenza delle lacune nell’ai malati negli ultimi anni in cui la priorità è stata la lotta al Covid. La, Società italiana metabolismo,, obesità, ha inviato una lettera al ministero della Salute, all’assessore alla Sanità della Regione Siciliana e aialle prossime elezioni regionali siciliane per rimettere al centro dell’agenda politica la questione el’aidiabetici. “La pandemia da Covid-19 e l’emergenza sanitaria che tutto il comparto medico ha vissuto e gestito in questi ultimi tre anni, – ha affermato il presidente ...