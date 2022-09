Del Genio: “Il Napoli vince sempre, ora di cosa parliamo? L’ho sentito veramente” (Di venerdì 23 settembre 2022) Paolo Del Genio ha parlato del Napoli a Tele A commentando l’ottimo percorso di inizio stagione fatto dalla formazione di Spalletti. Gli azzurri sono primi in classifica in Serie A e primi nel Girone A di Champions League con due vittorie in due partite. Un percorso veramente ottimo quello di Kvaratskhelia e compagni che nell’ultimo turno di campionato hanno vinto pure lo scontro diretto con il Milan ed ora sono chiamati a confermarsi con il Torino allo stadio Maradona. Paolo Del Genio, però, svela un retroscena a Tele A e dice: “Una volta mi è capito di essere ospita in una televisione locale. Uno degli opinionisti presenti durante un fuori onda ha detto testuali parole: “Mannaggia alla miseria, il Napoli vince sempre: cosa diciamo stasera?’. ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 settembre 2022) Paolo Delha parlato dela Tele A commentando l’ottimo percorso di inizio stagione fatto dalla formazione di Spalletti. Gli azzurri sono primi in classifica in Serie A e primi nel Girone A di Champions League con due vittorie in due partite. Un percorsoottimo quello di Kvaratskhelia e compagni che nell’ultimo turno di campionato hanno vinto pure lo scontro diretto con il Milan ed ora sono chiamati a confermarsi con il Torino allo stadio Maradona. Paolo Del, però, svela un retroscena a Tele A e dice: “Una volta mi è capito di essere ospita in una televisione locale. Uno degli opinionisti presenti durante un fuori onda ha detto testuali parole: “Mannaggia alla miseria, ildiciamo stasera?’. ...

