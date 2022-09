Decreto Aiuti ter: le novità. Proroga per i dehors - Economia - quotidiano.net (Di venerdì 23 settembre 2022) Estese fino al 31 dicembre le disposizioni decise nel 2020 per il Covid. Dalle imprese contributo fino a 600 euro per pagare le ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Estese fino al 31 dicembre le disposizioni decise nel 2020 per il Covid. Dalle imprese contributo fino a 600 euro per pagare le ...

pomeriggio5 : 'Non possiamo permetterci di fare un decreto aiuti ogni settimana, non basteranno le risorse' @GiuseppeConteIT sp… - Mov5Stelle : La scorsa settimana il decreto Aiuti non si poteva toccare! Ci hanno accusato di voler mettere in crisi gli aiuti a… - LuigiGallo15 : Dopo il decreto Aiuti ter il ministro Bianchi deve dimettersi. Al di là dei 18 mld che il m5s ha voluto nel PNRR no… - SScavazzin : RT @FnpCisl: Dalla #newsletterFNP?? ??I decreti #aiutiBis e #aiutiTer implementano misure necessarie per contrastare la crisi economica rece… - SardegnaImpresa : ?? 120 milioni di euro per sostenere le imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina ?? Stabilito da un decreto emanat… -