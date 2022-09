De Palo: 'Così crollano pensioni, sanità e Pil' (Di venerdì 23 settembre 2022) L'Istat prevede un nuovo calo demografico. Gianluigi De Palo, Presidente nazionale Forum delle Associazioni Familiari, cosa ci dicono questi dati del nostro Paese? 'Ci dicono che sta crollando tutto. ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) L'Istat prevede un nuovo calo demografico. Gianluigi De, Presidente nazionale Forum delle Associazioni Familiari, cosa ci dicono questi dati del nostro Paese? 'Ci dicono che sta crollando tutto. ...

TiChecco : Handanovic avrà più spazio Ha ragione In quella porta piccola senza mai uscire alla sua età ci sta che ha bisogn… - vale_07__ : @beaver_angy non è detto ancora AHAHAHA poi il palo se lo prende lui in testa così è meglio AHAHAHAH - Giolla_Giolla : RT @mummyunicorn: Ma cosa c'entra tirare fuori Rosalinda così a cazzo vi prego ma questa pensa ancora dopo 2 anni al palo - DemetanTed : Infatti me lo spiego così... Cioè che quando cresci in un luogo dove per due anni un impiegato fa da palo davanti… - mummyunicorn : Ma cosa c'entra tirare fuori Rosalinda così a cazzo vi prego ma questa pensa ancora dopo 2 anni al palo -