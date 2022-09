Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini e il suo coming out: “Gioca la carta per acchiappare il pubblico di lesbiche…” (Di venerdì 23 settembre 2022) Dayane Mello “on fire”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è scagliata contro Ginevra Lamborghini, accusandola di aver fatto coming out solamente per “acchiappare” il pubblico di lesbiche che guardano il reality show. Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini e il suo coming out Dayane Mello, intervistata al GF Vip Party, ha difeso Alberto De... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 23 settembre 2022)“on fire”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è scagliata, accusandola di aver fattoout solamente per “” ildi lesbiche che guardano il reality show.e il suoout, intervistata al GF Vip Party, ha difeso Alberto De... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Pronti per i primi pettegolezzi sulla Casa? ?? Stasera a #GFVIPPARTY avremo con noi: Dayane Mello, Orietta Berti, Pa… - BITCHYFit : Dayane Mello attacca Ginevra Lamborghini: “Ha detto che le piacciono le donne perché vuole conquistare il pubblico… - blogtivvu : Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini e il suo coming out: “Gioca la carta per acchiappare il pubblico di lesbich… - Sanela72373368 : RT @gojkovicsnezan2: Semplicemente Dayane Mello ???????? #Mellos - gojkovicsnezan2 : Semplicemente Dayane Mello ???????? #Mellos -