Dayane Mello attacca Ginevra Lamborghini: “Ha detto che le piacciono le donne perché vuole conquistare il pubblico lesbico” (Di venerdì 23 settembre 2022) Dayane Mello non ha peli sulla lingua e ieri sera, ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GFVip Party, ha attaccato Ginevra Lamborghini. La primogenita della casata Lamborghini qualche giorno fa ha fatto coming out dichiarando di aver avuto un paio di relazioni omosessuali. Non ha usato etichette, ma se proprio vogliamo mettergliene una in base a ciò che ha confessato, opterei per il “bisessuale”. Etichetta che Dayane Mello a quanto pare rivendica. “Di Dayane nel mondo ce n’è solo una!” “Ginevra ha detto che le piacciono le donne? Beh, ma a chi non piacciono? Solo ad uno scemo non piacciono le donne! ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 settembre 2022)non ha peli sulla lingua e ieri sera, ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GFVip Party, hato. La primogenita della casataqualche giorno fa ha fatto coming out dichiarando di aver avuto un paio di relazioni omosessuali. Non ha usato etichette, ma se proprio vogliamo mettergliene una in base a ciò che ha confessato, opterei per il “bisessuale”. Etichetta chea quanto pare rivendica. “Dinel mondo ce n’è solo una!” “hache lele? Beh, ma a chi non? Solo ad uno scemo nonle! ...

GrandeFratello : Pronti per i primi pettegolezzi sulla Casa? ?? Stasera a #GFVIPPARTY avremo con noi: Dayane Mello, Orietta Berti, Pa… - vania0613 : RT @gojkovicsnezan2: Semplicemente Dayane Mello ???????? #Mellos - BITCHYFit : Dayane Mello attacca Ginevra Lamborghini: “Ha detto che le piacciono le donne perché vuole conquistare il pubblico… - blogtivvu : Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini e il suo coming out: “Gioca la carta per acchiappare il pubblico di lesbich… - Sanela72373368 : RT @gojkovicsnezan2: Semplicemente Dayane Mello ???????? #Mellos -