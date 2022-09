Davide Cassani | “Una squadra italiana nel 2024 | ho in testa i nomi dei corridori Siamo in crisi perché…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo otto anni l’Italia non sarà guidata dal CTai Mondiali di ciclismo. Il tecnico romagnolo è stato ospite di Gian Luca Giardini e Francesca Cazzaniga a Bike2u, trasmissione di Sport2u, la web tv di OA Sport: “Questo è un mese particolare per me. Dal 1988 per la prima volta non sarò ai Mondiali: dal 1988 al 1995 ho partecipato come corridore, dal 1996 al 2013 li ho commentati, dal 2014 al 2021 ero il Commissario Tecnico. Per la prima volta dopo tanti anni guarderò il Mondiale in tv, bisognerà anche svegliarsi presto“.ha poi proseguito: “Dal 1968 il giorno del Mondiale è una giornata speciale per me, per la mia passione è la giornata più importante dell’anno e la vivo in un momento unico e particolare. Auro Bulbarelli mi diceva sempre ‘mi raccomando se le cose non vanno benissimo ...