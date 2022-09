Data d’uscita di Mercoledì su Netflix | la serie di Tim Burton sull’iconico personaggio della famiglia Addams

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 settembre 2022) Svelata ladi uscita disu. L’attesissima nuovatv dalla mente del visionario regista Tim, che sarà disponibile il 23 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Rilasciato anche il poster, che ritrae Jenna Ortega nel ruoloprotagonista. “è un’adolescente al momento e non l’abbiamo mai vista così prima d’ora“, ha dichiarato l’attrice a proposito di questa nuova versione del suo iconico. “I suoi commenti sarcastici e sprezzanti potrebbero non necessariamente sembrare graziosi quando sono espressi da una ragazzina che non ha più dieci anni. Non è stato semplice. Non volevamo che fosse come tutte le altre adolescenti, ma neanche ...